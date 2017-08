POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rinteln (ots) - (me) Am Dienstag, 08.08.2017, gegen 15:20 Uhr, parkte eine Rintelnerin ihren Pkw auf einem Parkplatz an der Großen Tonkuhle vor einem dortigen Markt. Bei ihrer Rückkehr vom Einkaufen bemerkte sie einen Schaden an ihrem Pkw, der vermutlich durch einen ein-/ausparkenden Pkw in der Parkbucht daneben verursacht worden ist. Der Fahrzeugführer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen.

