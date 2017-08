POL-NI: Nienburg-Piloten mit Laserpointer geblendet

Nienburg (ots) - (BER)Am Montagabend, 07.08.2017 um 22.16 Uhr meldeten Piloten einer Verkehrsmaschine, im Bereich der Ortschaft Hilgermissen, Ortsteil Wienbergen, mit einem Laserpointer beschossen worden zu sein. Das Flugzeug vom Typ Airbus A 319 befand sich im Anflug auf den Flughafen von Bremen. Die Maschine der Germania war mit 117 Passagieren und 4 Besatzungsmitgliedern auf dem Rückflug aus Dalaman, als sich im nördlichen Landkries Nienburg, nahe der Weser, der Vorfall ereignete. Glücklicherweise wurden werden Pilot noch 1. Offizier verletzt und konnten den Landeanflug ohne Komplikationen beenden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und hofft auf Hinweise aus der Bevöölkerung, wer für diese im hohen Maße gefährliche Tat verantwortlich gewesen sein könnte. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Hoya 04251/934640 sowie in Nienburg unter 05021 / 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell