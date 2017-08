POL-NI: Verräterische Schlangenlinien

Nienstädt/Helpsen (ots) - (ma)

Die klassische Schlangenlinienfahrt und eine offene Tankklappe waren die Kriterien, weshalb Beamte am Freitag gg. 22.30 Uhr einen 52jährigen Hesper auf der Bahnhofstraße in Helpsen in seinem Pkw Audi angehalten haben.

Der Alkoholtest von 1,61 Promille fiel dann auch recht deutlich aus, so dass dem Hesper eine Blutprobe entnommen werden musste.

Der Führerschein wurde sofort beschlagnahmt.

