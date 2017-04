POL-NI: Ältere Dame aus Nienburg mit Trick betrogen

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am heutigen Morgen gegen 11:30 Uhr wurde eine 86-jährige Dame Opfer eines Betruges. Eine unbekannte männliche Person stellte sich der Dame an ihrer Wohnungstür als Mitarbeiter der Stadt Nienburg vor und forderte für die Straßenreinigung 800 EUR Bargeld. Die Dame übergab dem Täter 50 EUR, dieser flüchtete daraufhin in einem PKW in unbekannte Richtung. Die Polizei Nienburg / Schaumburg warnt eindringlich vor Trickbetrügern! Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und lassen Sie sich unbedingt Ausweise vorzeigen! In Zweifelsfällen kontaktieren Sie Bekannte oder informieren Sie sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell