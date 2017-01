POL-NI: Kleiner Verkehrsunfall gerät außer Kontrolle

Nienburg (ots) - (BER)Ein eigentlich ganz alltäglicher kleiner Verkehrsunfall mit sogar nur geringen Schaden lief heute Morgen völlig aus dem Ruder. Ein 58 - jähriger Lkw-Fahrer aus Minden war im Nienburger Kreisverkehr Verdener Str. / Wölper Straße auf den Pkw eines 28 - jährigen Mannes aus Cuxhaven aufgefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge lediglich leicht beschädigt. Nach ersten Ermittlungen war der Lkw-Fahrer direkt nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug gesprungen, hatte ein abgefallenes Kennzeichen aufgehoben, die Fahrertür des Pkw aufgerissen und das Kennzeichen in den Innenraum geworfen. Nach Angaben des 28-jährigen erhielt er von dem offenbar aufgebrachten Lkw-Fahrer neben diversen Beleidigungen noch eine Ohrfeige, bevor dieser sich wieder in sein Fahrzeug begab. Beide warteten nach dem Anruf in der Dienststelle sodann auf die Polizei. Ein hinter den beiden fahrender Zeuge berichtete den ermittelnden Beamten, dass der Lkw-Fahrer bereits geraume Zeit versucht habe, den Pkw zu überholen. Da die Angaben der beiden Unfallbeteiligten sich in einigen Punkten widersprechen, bittet die Polizei in Nienburg eventuelle Zeugen des Vorfalles, sich unter 05021 / 97780 zu melden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ist eingeleitet worden.

