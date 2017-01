POL-NI: Sachsenhagen - Schiffstau entwendet

Nienburg (ots) - (BER) In der Zeit vom vergangenen Montag bis Dienstag, näher kann die Polizei den Tatzeitraum nicht eingrenzen, wurde von einem Frachtschiff im Sachsenhäger Hafen ein teures Schiffstau entwendet. Das 83 m lange Schiff liegt seit einiger Zeit an der Anlegestelle Nord im Hafen von Sachsenhagen. Am Mittwoch wurde festgestellt, dass vom Deck ein ca. 100 m langes sehr hochwertiges Tau entwendet worden war. Der aus einer Spezialkunstfaser hergestellte Ausrüstungsgegenstand wiegt bei einer Länge von 100 Metern und einer Dicke von 2,4 cm gerade einmal 33 kg. Der Wert des gelben Taus beträgt 4 000 EUR. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Stadthagen unter 05721 / 40040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell