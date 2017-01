POL-NI: Einbruch in Erichshagen

Nienburg (ots) - (BER) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 19.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienwohnhaus in Erichshagen ein. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude und erbeuteten etwas Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Beobachtungen über unbekannte Personen oder auffällige Fahrzeuge sollten der Polizei in Nienburg, Tel.: 05021 / 97780 mitgeteilt werden. Dabei können auch im ersten Moment möglicherweise unwichtige Kleinigkeiten für die Ermittler von Bedeutung sein. " Scheuen Sie sich bitte nicht, Ihre Polizei anzurufen. Wir kommen lieber häufiger, um festzustellen, dass alles in Ordnung ist, als dass wir einmal nicht informiert werden und dann passiert etwas," appelliert Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg an alle Bewohner in Nienburg und Schaumburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell