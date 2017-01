POL-NI: Fahrradräuber nach Fahndung gestellt

Nienburg (ots) - (BER) Ein sehr aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag Abend gegen 22.00 Uhr, wie in der Stolper Straße in Eystrup zwei junge Männer offenbar ein Fahrrad von einem Grundstück entwendeten und damit flüchteten. Umgehend benachrichtigte er die 49 - jährige Eigentümerin und die Polizei. Dieser gelang es im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige kurz vor Hoya zu stellen. Das Fahrrad hatten die 18 und 25 - Jahre alten Männer bei sich. Bei der zur Eigensicherung durchgeführten Durchsuchung der jungen Männer fanden die Beamten ein großes Jagdmesser sowie eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole. Außerdem förderte die Durchsuchung eine kleinere Menge illegaler Drogen zutage. Aufgrund der Bewaffnung wird neben dem Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Das Fahrrad erhielt die glückliche Eigentümerin umgehend zurück.

