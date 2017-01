POL-NI: 90 - jähriger Frau Portemonnaie gestohlen

Nienburg (ots) - (BER)Einen Moment der Unaufmerksamkeit hat ein unbekannter Täter genutzt und am Montag Morgen gegen 10.15 Uhr, ein Portemonnaie aus der Handtasche einer 90-jährigen Nienburgerin entwendet. Die Seniorin hatte bei ihrem Einkauf im Lidl-Einkaufsmarkt an der Göttinger Straße die Handtasche an den Griff ihres Rollators gehängt. Beim Bezahlen stellte sie dann den Verlust der Geldbörse fest. Zeugen, die zu dieser Zeit ebenfalls in diesem Discounter eingekauft haben, werden gebeten,sich mit der Polizei in Nienburg , Tel.: 05021 /7780 in Verbindung zu setzen. Einige wichtige Tipps Ihrer Polizei : Behalten Sie die Handtasche immer geschlossen und am Körper. Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld wie nötig mit zu Ihrem Einkauf und lassen alle nichtbenötigten Dokumente, Papiere und Karten zu Hause. Seinen Sie mißtrauisch gegenüber Fremden, die Sie ohne ersichtlichen Grund ansprechen - es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln. Diese und weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter : www.polizei-beratung.de und in jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell