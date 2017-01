POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots) - Am 21.01.17 ereignete sich an der Ampelkreuzung auf der B 65 in Beckedorf um13:55 Uhr ein Verkehrsunfall als ein Autofahrer aus der Waldstraße kommend nach rechts in Richtung Bad Nenndorf fuhr und der Unfallgegner aus der Hauptstraße kommend auf der Kreuzung nach links abbog. Da die Beteiligten über den Unfallhergang widersprüchliche Angaben machen, bittet die Polizei etwaige Zeugen sich unter der Rufnummer 05721/40040 mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell