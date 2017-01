POL-NI: Bückeburgerin wird nach Auffahrunfall schwer verletzt

Rettungssanitäter und ein Notarzt kümmern sich um die Schwerverletzte. Bild-Infos Download

Bückeburg (ots) - (ma)

Heute morgen um 07.50 Uhr ereignete sich auf der Jetenburger Straße in Bückeburg ein Auffahrunfall, wobei sich die 21jährige Fahrerin eines Pkw Opel schwere Verletzungen zuzog und im Krankenhaus Stadthagen notoperiert werden musste.

In Höhe der Landfrauenschule hielt die spätere Schwerverletzte mit ihrem Pkw Opel im absoluten Halteverbot am rechten Fahrbahnrand an und wollte ihre Beifahrerin, eine 21jährige Frau aus Obernkirchen, aussteigen lassen.

In diesem Moment fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 18jährige Pkw-Fahrer aus Bückeburg mit seinem nachfolgenden Pkw Daimler in das Fahrzeugheck des Pkw Opel.

Der auffahrende Bückeburger blieb unverletzt. Die Beifahrerin im Pkw Opel wurde leicht verletzt und ebenfalls in das Krankenhaus Stadthagen verbracht.

Insgesamt waren zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle eingesetzt.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen hinsichtlich der Gesamtumstände des Verkehrsunfalles aufgenommen.

