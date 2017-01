POL-NI: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Blitzeis im Bereich des PK Bad Nenndorf

Samtgemeinden Bad Nenndorf und Rodenberg (ots) - (hei) In den Samtgemeinden Bad Nenndorf und Rodenberg ist es am Samstag in den frühen Abendstunden aufgrund von einsetzendem Blitzeis zu 9 Verkehrsunfällen gekommen. Die Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und rutschten gegen geparkte Pkw oder Gebäudemauern. Beim Wasch Center Lauenau rutschte ein Lkw ca. 30 m über den Hof, bis er gegen das Bürogebäude des Wasch Centers prallte und zum Stehen kam. Ein eingesetzter Streifenwagen des PK Bad Nenndorf rutschte bei der Anfahrt zu einer Unfallaufnahme gegen einen geparkten Pkw. Bei sämtlichen Unfällen entstanden lediglich Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell