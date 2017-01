POL-NI: Wer kennt diese Frau ? :

Wer kennt diese Frau ? Bild-Infos Download

Die Polizei Bückeburg sucht eine Frau, die am 22.10.2016 wahrscheinlich nach dem Diebstahl der EC-Karte von einer 80jährigen Bückeburgerin diese für das Abheben von Bargeld eingesetzt hat. Das Geld holte sich die Unbekannte aus einem Geldautomaten der Volksbank Bückeburg in der Hauptstelle am Marktplatz.

Hinweise zu der Frau nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/9593-0, entgegen.

