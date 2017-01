POL-NI: Baseballschläger gegen Automaten eingesetzt

Bückeburg (ots) - (ma)

Vier Jugendliche sind am Montag gegen 22.15 Uhr von der Polizei in Bückeburg an der Lessingstraße überprüft und festgehalten worden, weil sie nach Zeugenangaben kurz zuvor mit einem Baseballschläger gegen einen auf der Georgstraße aufgestellten Kaugummiautomaten eingeschlagen haben und geflüchtet sind.

Der Baseballschläger wurde bei einem der Jugendlichen aufgefunden und wird nun mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten amtlich vernichtet.

Bei einem weiteren Jugendlichen wurde ein selbstgebautes Schlagwerkzeug aus Ketten vorgefunden, das die Beamten ebenfalls beschlagnahmten und einer waffenrechtlichen Prüfung unterzogen werden.

Der Automat blieb unbeschädigt und gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell