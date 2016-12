POL-NI: Angebliche Antiquitäten und Gold-/Schmuckkäufer unterwegs

Bad Nenndorf/Rodenberg (ots) - (He.)Am gestrigen Tage wurden im Bereich Bad Nenndorf und Rodenberg vermehrt Personen von einer zunächst unbekannten Person angerufen. In den Telefonaten wurde nach Antiquitäten, Schmuck und Gold gefragt. Der Anrufer beabsichtigte die Gegenstände für eine Ausstellung zu kaufen. Aufmerksame Bewohner wandten sich zeitnah an die Polizei, so dass die Ankäufer auch in einem Fall angetroffen werden konnten. Eine strafbare Handlung lag in diesem Fall nicht vor. Die Polizei ließ die Ankäufer nach einer Überprüfung der Personen ihres Weges ziehen. Es wird seitens der Polizei bei solchen oder ähnlichen Anrufen um Vorsicht gebeten.

Tipps der Polizei bei Geschäften an der Haustür:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden. Wenden Sie sich - wenn sie Zweifel an solchen Anrufen haben - an die örtliche Polizeidienststelle PK Bad Nenndorf, Tel.: 05723/94610 Dort erhalten Sie Hilfe, sowie wertvolle Tipps und hilfreiche Broschüren zum Thema.

