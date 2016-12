POL-NI: (Stadthagen)2 verletzte Polizeibeamte nach Personenüberprüfung

Nienburg (ots) - (BER)Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr, wollten zwei Stadthäger Polizeibeamte im Rahmen einer Routinekontrolle mehrere Personen in der Marktstraße überprüfen. Die uniformierten Beamten sprachen zwei Männer an, von denen einer sofort versuchte, zu fliehen. Der Flüchtende konnte festgehalten werden, wobei er wild um sich schlug und trat. Bei diesen Widerstandshandlungen und der folgenden Ingewahrsamnahme wurde ein 39 - jähriger Polizeibeamter an der Hand, sein 27-jähriger Kollege am Knie so schwer verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig waren. Sie mussten ärztlich versorgt werden. Gegen den 30-jährigen Täter aus Osteuropa wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen entlassen, da keine weiteren Festhaltegründe gegen ihn vorlagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell