POL-NI: Stadthäger Polizei sucht Eigentümer eines Damenrades

Wem gehört das silberne Damenrad "Prophete" ? Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember versuchten bisher unbekannte Täter, in den Getränkemarkt "Damke" in der Hagenburger Bergmannstraße einzubrechen. Sie scheiterten bei dem Versuch, eine massive Stahltür aufzubrechen, richteten jedoch Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro an. Der oder die Täter ließen am Tatort ein Damenfahrrad mit Tiefeinstieg zurück. Die Ermittler möchten gern wissen, wem das abgebildete Rad gehört. Hinweise bitte an die Polizei in Stadthagen unter 05721 / 40040

