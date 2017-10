POL-HM: Neue Mitarbeiter beim Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Bildunterschrift von links nach rechts: PHK Schiffling, PK Walter, PK'in Rügge, KOK Koch, PKA Dosdall, PKA Horsthemke, KHK Zoch, PK'in Frank, PK Dörries, PKA Boelke und EKHK Hellmich Bild-Infos Download

Bad Pyrmont (ots) - Am 2. Oktober 2017 wurden insgesamt fünf neue Mitarbeiter von EKHK Manfred Hellmich beim Polizeikommissariat in Bad Pyrmont begrüßt. Herr Kai Dosdall versieht ein dreimonatiges Praktikum während seines Studiums im hiesigen Kriminal- und Ermittlungsdienst, Herr Ken Horsthemke und Herr Jan Boelke versehen ihr Studienpraktikum im hiesigen Einsatz- und Streifendienst (ESD). Den "Praktikanten" sind sogenannte "Anleiter" zugeordnet, deren Aufgabe es ist, das theoretisch erworbene Fachwissen in der Praxis zu vertiefen.

Frau Laura Frank und Herr Christoph Dörries wurden nach erfolgreichem Studienabschluss zum PK Bad Pyrmont versetzt und versehen ebenfalls Dienst im ESD. Der Leiter des PK Bad Pyrmont, Manfred Hellmich, freut sich über die jungen Mitarbeiter und die konstruktive Zusammenarbeit.

Die Mitarbeiter des PK Bad Pyrmont heißen alle herzlich willkommen.

