POL-HM: Erneut konnte eine Unfallflucht geklärt werden

Bad Pyrmont (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in Bad Pyrmont, Grießemer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher fährt auf einen ordnungsgemäß parkenden Pkw auf und schiebt diesen gegen eine Hauswand. Das verursachende Fahrzeug wird durch den Aufprall gegen eine Mauer geschleudert. Der Fahrzeugführer entfernte sich fußläufig, konnte jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt werden. Der Pkw-Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen sowie an der Hauswand und Mauer entstand Sachschaden.

