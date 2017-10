POL-HM: Zwei Täter nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bodenwerder (ots) - Am Freitag, 06.10.2017, wurden die Einsatzbeamten der Polizeistation Bodenwerder von der aufmerksamen Mitarbeiterin eines ortsansässigen Drogeriemarktes frühzeitig alarmiert, als diese bemerkte, dass in der Filiale in der Ernst-Reuter-Straße Vorbereitungshandlungen zu einem Ladendiebstahl getroffen worden waren. Zwei Männer mit osteuropäischer Herkunft wollten Parfüm im Gesamtwert von fast 500,-EUR entwenden. Beim Eintreffen der eingesetzten Funkstreife versuchten die beiden Männer zu fliehen. Einer konnte noch im Laden festgehalten werden, der andere gab nach kurzer, fußläufiger Flucht auf und wurde noch auf dem Kundenparkplatz gestellt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam in Holzminden zugeführt. Da die Haftgründe nicht ausreichten, wurden sie nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hildesheim nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeistation Bodenwerder

PHK Tobias Goldschmidt



Telefon: 05533/97495-122

E-Mail: tobias.goldschmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell