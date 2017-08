POL-HM: Unfallflucht - blau/grüner Kleinwagen gesucht

Hameln (ots) - Am Mittwoch, 09.08.17, befuhr eine 53-jährige Frau aus Hameln mit ihrem Fahrrad die Straße "An der Subeke" in Richtung Reimerdeskamp. An der Einmündung Bertholdsweg nahm ihr ein blau/grüner Kleinwagen die Vorfahrt, so dass sie zu Boden stürzte.

Der noch unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Diese erlitt Schürfwunden und eine Prellung.

Die Hamelnerin meint, das Kennzeichen HM-LN abgelesen zu haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der jünger als 30 Jahre alt sein soll.

Die Polizei in Hameln ermittelt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Kleinwagen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei (Tel.: 05151/933-222) zu melden.

