POL-HM: Alkoholfahrt in Ottenstein

Bodenwerder (ots) - Auch in Ottenstein wird von der Polizei kontrolliert. Bei einem 51jährigen Kraftfahrer wurde am Dienstagabend in Ottenstein im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeit hat empfindliche Folgen für den Mann. Das Fahrzeug musste stehen gelassen werden und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Führerschein wird er demnächst für 4 Wochen abgeben dürfen. Hinzu kommt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell