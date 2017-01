POL-HM: Unangepasste Geschwindigkeit und Trunkenheit führten zum Verkehrsunfall

Bad Pyrmont (ots) - Am Montag, dem 30.01.2017, gegen 17.30 Uhr, kam es auf dem Grenzweg, nördlich des Stadtgebietes von Bad Pyrmont, zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi A3 den Grenzweg in Richtung Stadtgebiet. Auf der Gefällestrecke kam er vermutlich in Folge nicht den widrigen Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch den Anstoß wurde das rechte Vorderrad nach hinten gedrückt und die Vorderachse erheblich beschädigt. Die Airbags des Fahrzeuges wurden ausgelöst. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da auch an den Baum Sachschaden entstand, wird der Gesamtschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von über 1,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde nach der Blutentnahme sichergestellt.

