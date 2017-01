POL-HM: Geschwindigkeitsmessungen auf einem Sonntag - 25 Verstöße festgestellt

Ein Autofahrer entrichtet seine gebührenpflichtige Verwarnung bargeldlos mittels Zahlkarte Bild-Infos Download

Hameln (ots) - Die Verfügungseinheit der Polizei Hameln führte am gestrigen Sonntag (22.01.2017) ganztägig Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch und konzentrierte sich insbesondere auf Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserhandmessgerät.

Auf der Pyrmonter Straße (Bundesstraße 1 / 83) mussten im Messzeitraum von 09.00 bis 11.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

17 Verstöße waren so erheblich, dass gebührenpflichtige Verwarnungen nicht ausreichten und Bußgeldverfahren eingeleitet werden mussten.

Bei den vier nachfolgend aufgeführten Messungen (unrühmliche Spitzenwerte) droht den einzelnen Fahrern sogar ein mehrwöchiges Fahrverbot:

Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 87 km/h (die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im innerörtlichen Messabschnitt 50 km/h) war ein 31-jähriger VW-Fahrer aus Hameln unterwegs.

Ein 35-jähriger Mann aus Hameln meinte, er müsse mit seinem Pkw Daimler die zulässige Geschwindigkeit überschreiten und wurde mit 89 km/h gemessen.

Mit 92 km/h wurde ein VW-Fahrer (41) aus Hameln gestoppt.

Unrühmlicher Spitzenwert war 94 km/h, den das Messgerät um 15.39 Uhr anzeigte, als ein 29-jähriger Aerzener mit einem Pkw VW die Pyrmonter Straße stadteinwärts fuhr.

Bei einem ausländischen Autofahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldbetrages erhoben werden.

Die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei Hameln, neben Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserhandmessgerät und ESO-Messeinrichtung gehören auch Kontrollen insbesondere in Bezug auf Handy- und Gurtverstöße, Verstöße im Schwerlastverkehr und Trunkenheitsfahrten dazu, werden auch in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt. Die Kontrollen sind überwiegend als Anhaltekontrollen ausgelegt, so dass eine ganzheitliche Überprüfung stattfinden kann, in der auch Aspekte der Kriminalbekämpfung mit einfließen. So manch eine mit Haftbefehl gesuchte Person oder ein Täter auf Diebestour konnte entdeckt und festgenommen werden, weil sie oder er nach einem verkehrsrechtlichen Verstoß angehalten oder während einer Verkehrskontrolle überprüft wurde.

