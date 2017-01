POL-HM: Unbekannte Leiche in der Weser entdeckt

Hameln (ots) - Heute Vormittag gegen 11.30 Uhr wurde in der Weser eine leblose Person entdeckt und geborgen.

Mitarbeiter des Wasser- und Schifffsamtes Hameln entdeckten bei ihren Ausbaggerungstätigkeiten am Werder in der Nähe der Münsterbrücke eine in der Weser treibende leblose Person. Die Leiche konnte von den Mitarbeitern mit eigenen Mitteln aus der Weser geborgen werden. Die Tatortgruppe der Polizei Hameln hat ihre Ermittlungen aufgenommen und zurückliegende Vermisstenfälle in ihre Erhebungen mit einbezogen. Die Identität des männlichen Toten bleibt jedoch derzeit unbekannt.

