POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hess. Oldendorf (ots) - Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (29.12.2016) zwischen 16.30 und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hemsener Weg (Fischbeck) ein. Die Täter warfen eine Scheibe der Terrassentür ein, öffneten über das entstandene Loch die Tür und gelangten so in die Wohnräume. Hier wurden Schränke und Behältnisse durchsucht. Es fehlen Bargeld, Münzen und ein Mobiltelefon. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

