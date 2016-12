POL-HM: Hausbewohnerin durch Brand lebensgefährlich verletzt

Hameln (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 29.12.2016, brach in einer Wohnung in der Papenstraße ein Feuer aus, wodurch eine 68-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Andere Hausbewohner in dem Mehrfamilienhaus wurden durch das Piepen eines Rauchmelders auf die Situation aufmerksam und informierten um 16.45 Uhr die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen in der Wohnung auf die schwer verletzte Wohnungsinhaberin.

Die Tatortgruppe der Polizei Hameln hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Demnach muss man derzeit davon ausgehen, dass sich die allein lebende 68-Jährige am Herd befand und kochte, als sich vermutlich ihre Bekleidung am Herd entzündete. Anscheinend versuchte sie das Feuer an ihrer Bekleidung durch Übergießen mit heißem Kochwasser zu löschen. Hierdurch erlitt die Frau neben schweren Brandwunden noch intensive Verbrühungsverletzungen. Die Verletzte wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand einer Hannoverschen Klinik zugeführt.

Hinweise auf Fremdverschulden oder einen technischen Defekt liegen nicht vor.

