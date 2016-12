POL-HM: Autofahrer gefährdet Fußgänger

Bad Münder (ots) - Am 25.12.2016 erschien ein Zeuge auf der Polizeidienststelle in Bad Münder und teilte mit, dass es zuvor in Hachmühlen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen ist. Der 60-jährige Einwohner aus Hachmühlen war mit seinem VW Polo gegen 13:30 Uhr aus der Hirschberger Straße nach links auf die B 442 in Richtung Bad Münder abgebogen. Im Bereich der Nordstraße überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn von rechts nach links. In diesem Moment wurde der Zeuge nach eigenen Angaben von einem schwarze VW Passat überholt. Der Passat soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Direkt hinter dem schwarzen Passat befand sich eine weiße Limousine der Marke Chevrolet. Der Fußgänger, ein 47-jähriger Einwohner aus Hachmühlen, konnte sich nur durch einen Sprung auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg vor dem Überfahren retten. Nach Angaben des Fußgängers muss ihn der Passat-Fahrer gesehen haben. Die beiden Fahrzeuge entfernten sich in Richtung Bad Münder. Der Zeuge hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Fußgängers; dieser blieb unverletzt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer des schwarzen Passat dauern an.

