POL-HM: Spenden in der Kirche entwendet

Bad Münder (ots) - Am Heilig Abend haben unbekannte Täter einen Spendenbehälter in der evangelisch-luthrischen Petri-Pauli Kirche in Bad Münder auf dem Kirchhof entwendet. Am 24.12.2016 teile der Vikar der Kirche der Polizei gegen 21:00 Uhr den Sachverhalt mit. Der Spendenbehälter, ein sog. "Spendentrichter", war im Vorraum des Haupteinganges abgestellt. Am frühen Abend fand der Hauptgottesdienst statt, an dem mehrere hundert Menschen teilnahmen. Gegen 18:30 Uhr war der Gottesdienst beendet und die Besucher verließen die Kirche. Gegen 19:10 Uhr wurde dann das Fehlen des Spendenbehälters festgestellt. Ein Anwohner der Echternstraße meldete unmittelbar danach, dass der Behälter aufgebrochen vor seiner Haustür stehen würde. Das ist eine Zuwegung von dem Kirchhof zur Echternstraße, im Bereich der Volksbank. Aufgrund der Umstände muss davon ausgegangen werden, dass der Behälter von mindestens zwei Personen weggetragen worden ist. Der "Spendentrichter" ist sehr auffällig. Es handelt sich dabei um ein zylinderartiges Behältnis, ca. 90 cm Durchmesser und ca. 70 cm hoch. Die Seitenwand ist aus durchsichtigem Plexiglas, die Farbe des Deckel ist lila. Wie viel Geld sich in dem Behälter befunden hat, ist nicht bekannt. Es können aber mehrere hundert Euro gewesen sein. Möglicherweise wurden die Täter beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Münder, Tel.: 05042/9331-0, in Verbindung zu setzen.

