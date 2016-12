POL-HM: Schuss ins Auge - 27-Jähriger schwer verletzt

Hameln (ots) - In der Hamelner Kernstadt wurde am Montag, 26.12.2016, gegen 18.00 Uhr, ein 27-jähriger Hamelner durch eine Schussabgabe schwer am Auge verletzt. Die Tat ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben der 20-jährige Wohnungsinhaber und der jetzt Verletzte in der Wohnung mit Softair-Waffen herumhantiert. Während dieser angeblichen "Spielerei" habe sich aus der Waffe des 20-Jährigen aus Versehen ein Schuss gelöst. Ein ca. 4mm großes Geschoss traf den 27-Jährigen am Auge. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in eine Hannoversche Spezialklinik.

Die benutzte CO2-Waffe wurde sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell