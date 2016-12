POL-HM: BMW prallt gegen Telefonverteilerkasten - Fahrer flüchtet

Hameln (ots) - Am Montag, 26.12.2016, gegen 20.15 Uhr, kam es an der Einmündung Lemkestraße / Reherweg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschäden.

Nach bisheriger Darstellung befuhr ein Pkw BMW die Lemkestraße in Richtung Reherweg. Beim Abbiegen nach links in den Reherweg geriet der Wagen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonverteilerkasten. Obwohl erhebliche Sachschäden am Verteilerkasten entstanden sind, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Reimerdeskamp fort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und gab seine Beobachtungen zusammen mit möglichen Kennzeichen des flüchtigen Pkw über Notruf der Einsatzleitstelle weiter.

Ermittlungen ergaben, dass ein in Frage kommendes Fahrzeug aus der Hamelner Nordstadt stammen könnte. Bei der Überprüfung dieser Halteranschrift wurde der beschädigte BMW angetroffen. Der 42-jährige Fahrzeughalter konnte als mutmaßlicher Fahrer und Unfallflüchtiger nicht angetroffen werden. Der BMW wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

