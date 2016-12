POL-HM: Wohnungseinbrüche während der Festtage

Hameln (ots) - Während der Weihnachtsfeiertage kam es in Hameln zu Wohnungseinbrüchen.

Am 24.12.2016 wurde zwischen 17.45 und 20.25 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hamelner Straße (Afferde) von unbekannten Tätern heimgesucht. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Wohnung. Es ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

In der Zeit zwischen Samstag, 24.12.2016, 17.45 Uhr, und Sonntag, 25.12.2016, 11.40 Uhr, kam es in der Talstraße zu einem Wohnungseinbruch. Hier wurde eine Balkontür gewaltsam geöffnet. Es wurden Schränke durchwühlt, aber nach ersten Angaben nichts entwendet.

In der Straße "Fuchsbau" wurde ein Küchenfenster zu einem Wohnhaus geöffnet. Da die Bewohner über die Feiertage nicht zu Hause waren, kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Der Tatzeitraum wird auf Freitag bis Montag eingegrenzt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) entgegen.

