POL-HI: Raubüberfall auf Lkw-Fahrer; Nachtragsmeldung

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15.06.2017 wurde in Sarstedt ein serbischer Lkw-Fahrer in der Wiedemannstraße überfallen, als er dort einen Großanbieter für PC-und Elektroartikel beliefern sollte. Die lokale Presse hatte am 15.06.2017 über den Vorfall berichtet. Seinerzeit stieg aus einem dunklen Pkw, möglicherweise vom Typ BMW, die auf der Phantomskizze abgebildete Person aus. Den Fahrer des Pkw hat das Opfer nicht gesehen. Unter Vorhalt einer Waffe musste das Opfer den Lkw umparken. Anschließend wurde er gefesselt und in seine Schlafkabine gesperrt. Er konnte sich erst später selbst befreien und eine Passantin auf sich aufmerksam machen, die dann in den Morgenstunden die Polizei informierte. Wie mittlerweile feststeht, hatten zwischenzeitlich die immer noch unbekannten Täter einen Großteil der Elektronikartikel vom Lkw umgeladen. Bisher haben sich keine Zeugen bei der Polizei gemeldet. In der Hoffnung, dass sich vielleicht ein aufmerksamer Beobachter doch noch erinnert, sucht die Polizei nun mit Hilfe des angefertigten Phantombildes nach möglichen Zeugen. Die Person auf dem Phantombild wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 31-36 Jahre alt und ca. 180cm groß. Von schlanker bis kräftiger Statur, Dreitagebart und Brillenträger. Wegen der Kopfbedeckung sind keine Angaben zur Haarfarbe möglich. Der Mann soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und schien von seinem Erscheinungsbild her eher südosteuropäisch zu wirken. Die Bekleidung wird insgesamt als schwarz beschrieben, ohne Logos am Kapuzenpullover oder der Basecap. Auffällig waren lediglich die weißen Punkte an den Ärmeln. Zusätzlich trug der Mann eine schwarze Jogginghose und schwarze Handschuhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell