POL-HI: 75-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen

Hildesheim (ots) - Bereits in der Nacht von Samstag den 05.08.2017 auf Sonntag den 06.08.2017 wurde eine 75-jährige Frau beim Betreten ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langer Hagen überfallen. Das Opfer war auf dem Heimweg aus der Hildesheimer Innenstadt. Als sie gegen 00.30 Uhr ihre Wohnung betreten wollte, wurde sie beim Öffnen ihrer Wohnungstür von 2 maskierten Tätern überfallen. Die 75-jährige wurde gefesselt und ihr wurden die Augen verbunden. Ihre Tortur dauerte 2 Stunden bis sie sich schließlich befreien und die Polizei verständigen konnte. Aus der Wohnung wurde das Bargeld der Rentnerin geraubt. Die Täter haben untereinander vermutlich arabisch gesprochen, während einer der beiden Täter mit dem Opfer auf deutsch gesprochen hat. Beide Täter werden als ca. 170cm groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Ob die Täter dem Opfer bereits im Hausflur aufgelauert haben oder ob sie das Opfer auf ihrem Heimweg verfolgt haben, ist im Moment noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 05121/939-115 entgegen.

