POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Bäckerei

Hildesheim (ots) - In der Nacht von Freitag den 04.08.2017 auf Samstag den 05.08.2017 wurde in eine Bäckerei Filiale in der Goslarschen Landstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde durch die eintreffenden Mitarbeiter bemerkt, als das Geschäft am Samstagmorgen geöffnet werden sollte. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln einer seitlichen Eingangstür in die Geschäfts-und Aufenthaltsräume. Es wurden Umkleideschränke von Mitarbeitern durchsucht und schließlich ein Tresor aufgehebelt. Aus dem Tresor wurden die Tageseinnahmen entwendet. Von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

