POL-HI: Streifenwagen beschädigt

Hildesheim (ots) - In der Nacht von Sonntag den 06.08.2017 auf Montag den 07.08.2017 gegen 02.00 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung damit beschäftigt, im Stadtfeld von Hildesheim einen minderjährigen in die Obhut seiner Eltern zu übergeben. Als die Polizeibeamten nach kurzer Zeit wieder an ihrem Streifenwagen eintrafen, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter einen Reifen an dem Fahrzeug zerstochen hatten. Bei der Beschädigung von Polizeifahrzeugen handelt es sich nicht um eine normale Sachbeschädigung im Sinne von §303 StGB. Der §305a StGB sieht für diese Art der Beschädigung von wichtigen Arbeitsmitteln eine deutlich höhere Strafandrohung vor als im Falle einer Sachbeschädigung. Außerdem kann im Einzelfall von der Einsatzfähigkeit oder Nichteinsatzfähigkeit eines Polizeifahrzeuges unter Umständen auch das Leben von Personen abhängen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell