POL-HI: Zeugen nach Raub gesucht

Hildesheim (ots) - Auf dem Parkplatz bei Edeka in der Kopernikusstraße 6 in Hildesheim raubte ein unbekannter Mann am 31.01.2017 einer 80-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth eine Brille. Das Opfer verließ kurz vor 20:00 Uhr das Geschäft, stellte ihre gekaufte Ware in den Kofferraum und brachte den Einkaufswagen weg. An ihrem Fahrzeug wollte sie anschließend ihre Jacke ausziehen. In diesem Moment umarmte der Unbekannte mit einer Maske das Opfer von hinten und griff in ihre Jackentasche. Das Opfer schrie, wehrte sich und der Täter lief an einigen Containern vorbei in Richtung Adolf-Kolping-Straße. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Unter 30 Jahren - Schlanke Statur - Ca. 170 cm groß - Dunkle Augen - Dunkel gekleidet - Schwarze Strumpfmaske mit Augenschlitzen (Ähnlichkeit mit einer Skimütze, vermutlich aus Wolle)

Die Hildesheimer Polizei sucht nun Hinweise zu dem Raub oder zu dem Täter. Die Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell