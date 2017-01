POL-HI: Einbruch in Alten- u. Pflegeheim Sarstedt/Am Sonnenkamp (Wei)

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Sa., 28.01.17, 17:00 Uhr bis So., 20.01.17, 10:30 Uhr wurde das Bürofenster der Heimleiterin aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Das Büro wurde durchwühlt, aber nach erster Sichtung nichts entwendet. Es entstand jedoch enormer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850

