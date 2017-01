POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Fensterscheiben - Täter benutzt Luftdruckwaffe oder Zwille

Hildesheim (ots) - Sarstedt-Gymnasium und Heimgartenstraße (fm)

Am Wochenende, 20.-23.01.2017, haben unbekannte Täter drei Fensterglasscheiben des Gymnasiums Sarstedt beschädigt. Der Polizei ist am Dienstag von der Schulleitung des Gymnasiums in Sarstedt, Wellweg, eine Sachbeschädigung an Fensterscheiben gemeldet worden. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten 13 kreisrunde kleine Löcher in zwei Fensterscheiben des Treppenaufganges sowie an der Fensterscheibe der Mädchentoilette fest.

Eine Suche nach Geschossen verlief erfolglos. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Da die einfach verglasten Fensterscheiben ein durchgängiges Loch aufwiesen und bei den doppelt verglasten Fenster nur die äußere Scheibe beschädigt wurde, vermuten die Polizeibeamten, dass der bzw. die Täter mit einer Stahlzwille oder einer Luftdruckwaffe die Beschädigungen verursacht haben.

Eine weitere Sachbeschädigung wurde am Dienstag, 24.01.2017, um 22:50 Uhr angezeigt. Ein 32-jähriger Sarstedter, der sich in seiner Wohnung im 1. Obergeschoss in der Heimgartenstr. gerade zu Bett gelegt hatte, hörte drei Aufprallgeräusche und stellte bei einer Überprüfung eine Beschädigung am äußeren Fensterglas seines Schlafzimmerfensters fest. Drei kreisrunde kleine Löcher befanden sich in der Außenscheibe seines Schlafzimmerfensters. Eine Fahndung im Nahbereich durch die sofort alarmierte Polizei verlief erfolglos. Bei der Tatortaufnahme sicherten die Beamten ein kleines kugelrundes verkupfertes Geschoss. Der Sachschaden wird auf 300 - 500 Euro geschätzt. Auch hier vermutet die Polizei eine Luftdruckwaffe oder Stahlzwille als Tatwerkzeug.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell