POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2017, in der Zeit von 10.45h bis 12.00h ereignete sich in der Oberstraße in Bad Salzdetfurth Höhe Hausnr. 11 eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren BMW in der Farbe grau in der Oberstraße am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, habe sie feststellen müssen, dass die Fahrertür Beschädigungen aufwies. Im genannten Zeitraum muss daher ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den BMW, evtl. beim Rangieren in eine dortige Parkbucht, gefahren sein. Anschließend hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer: 05063/901115 in Verbindung zu setzen(mas).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell