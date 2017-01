POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt 3 parkende Fahrzeuge

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). Am 21.01.2017 ereignete sich um 15:40 Uhr auf der Kaiserstraße ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 37-jähriger Sibbesser wollte mit seinem Fiat aus der Straße Am Marienfriedhof nach rechts in die Kaiserstraße abbiegen. Kurz nach dem Einbiegen geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen im Parkstreifen stehenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der parkende Pkw noch gegen zwei weitere geparkte Pkw geschoben. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt. Der Sibbesser stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine durchgeführte Alkoholmessung ergab 1,28 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein blieb bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell