POL-HI: Einbruch in Gartenlaube

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). In der Nacht zum 20.01.2017 zerschnitt ein unbekannter Täter den Maschendrahtzaun und gelangte so auf das Gartengrundstück in der Kolonie Wellenteich. Dort brach der Täter die Tür zur Gartenlaube auf und entwendete daraus zwei Fernseher.

