POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Neu) In der Zeit vom Sa. 14.01.2017 ca. 18:00 Uhr bis Mo. 16.01.2017 ca. 06:30 Uhr, wurde ein Garagentor einer Fertiggarage in der Heimgartenstraße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden von ca. 400 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Sarstedt unter Tel.: 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell