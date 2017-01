POL-HI: Elze - Tageswohnungseinbruch

Hildesheim (ots) - Elze - Die Abwesenheit der Eigentümer nutzte ein unbekannter Täter, um am Donnerstag Nachmittag zwischen 14.00 und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Haarstrick-Straße im Wohngebiet Hanlah einzubrechen. Nach Einschlagen der Terrassentürscheibe gelangte der Täter ins Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob und was entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Hinweise und Beobachtungen bitte an das Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/93030

