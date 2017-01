POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall

Hildesheim (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 05:30 Uhr auf der K219 zwischen den Ortschaften Söhlde und Steinbrück zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 61-jährige Mann aus Salzgitter fuhr mit seinem Transporter mit Anhänger aus Söhlde kommend in Richtung Steinbrück. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf der geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Vermutlich hatte der Fahrer aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

