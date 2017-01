POL-HI: Diebstahl aus 5 Fahrzeugen

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 09.01.2017 auf den 10.01.2017 brachen unbekannte Täter in 5 Fahrzeuge ein. Es handelte sich bei allen Fahrzeugen um die Marke BMW. Drei Fahrzeuge standen in dem Stadtteil Itzum, einer in der Innenstadt und der fünfte BMW im Stadtteil Moritzberg. Die unbekannten Täter stahlen aus den 5 BMW die Lenkräder, in einem Fahrzeug zudem einen Airbag und aus zwei weiteren Fahrzeugen noch zurückgelassene persönliche Gegenstände.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell