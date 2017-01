POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren PKW

Hildesheim (ots) - Elze- ( fri ) : Sachbeschädigung an mehreren PKW

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 17 und 10 Uhr mittels eines spitzen Gegenstands den Lack von zwei PKW in der Sedan- sowie weiteren fünf PKW in der Schillerstraße. Den Lackspuren zur Folge bewegten sich der oder die Täter vermutlich zu Fuß von der Sedanstraße kommend über die Schmiedetorstraße in Richtung Schillerstraße. Zeugen zu dieser vollkommen verständnislosen Tat bei der ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstand werden gebeten sich mit der Polizei in Elze , tel: 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

