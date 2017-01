POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hildesheim (ots) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Sarstedt (Ko.). Am Samstag den 07.01.2017, gegen 17:57 Uhr, befuhren eine 34 jährige und eine 22 jährige Fahrzeugführerin aus Sarstedt ( in dieser Reihenfolge) die Bundesstraße 6 in Richtung Norden. An der Moorbergkreuzung wollten beide Fahrzeugführerinnen nach links auf die Hildesheimer Straße (L 460) einbiegen. Die vorausfahrende Fahrzeugführerin musste im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt anhalten. Diese Verkehrssituation erkannte die folgende 22 jährige Fahrzeugführerin zu spät, verlor aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf dass vor ihr stehende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurde die 36 jährige Beifahrerin des wartenden Fahrzeuges aus Sarstedt leicht verletzt. Sie klagte an der Unfallstelle über Schulterschmerzen und gab vor, im Nachgang einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell