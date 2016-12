POL-HI: Polizei sucht Unfallzeugen

Hildesheim (ots) - Polizei sucht Unfallzeugen Sarstedt (Ko.). Am 31.12.2016, in dem Zeitraum von 11:20 Uhr bis 11:35 Uhr, wurde der auf dem REWE Parkplatz an der Voss-Straße abgeparkte Pkw des 32 jährigen Geschädigten aus Sarstedt vermutlich von einem ausparkenden oder einparkenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05066 - 985 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell