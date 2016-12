POL-HI: Bad Salzdetfurth (Ma): Brand eines Überffahrrampe im Bike- u. Outdoorpark Bad Salzedetfurth

Hildesheim (ots) - Am Abend des 30.12.2016 geriet eine aus Holz bestehende Überfahrrampe für Radfahrer auf dem Gelände des Bike-u. Outdoorparks in Brand. Das Feuer musste durch die FFW Bad Salzdetfurth gelöscht werden. Die Rampe wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen werden kann. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Es muss derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen werden.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063/9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell